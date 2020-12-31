شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمطار غزيرة على طريق "مكة – المدينة " السريع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

يشهد طريق مكة – المدينة السريع اليوم الخميس هطول أمطار غزيرة حتى مثول الخبر للنشر .

وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد المواطنين الأمطار الغزيرة على الطريق قرب محطة ساسكو ، إلا أنها لم تعطل الحركة المرورية .

وحذرت "الأرصاد " من أمطار غزيرة اليوم على عدة مناطق في المملكة .

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