شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمطار غزيرة على طريق "مكة – المدينة " السريع والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):يشهد طريق مكة – المدينة السريع اليوم الخميس هطول أمطار غزيرة حتى مثول الخبر للنشر .
وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد المواطنين الأمطار الغزيرة على الطريق قرب محطة ساسكو ، إلا أنها لم تعطل الحركة المرورية .
وحذرت "الأرصاد " من أمطار غزيرة اليوم على عدة مناطق في المملكة .
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