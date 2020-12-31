6 إجراءات ضرورية لسلامة الفرد وأسرته عند هطول الأمطار

حددت أمانة منطقة المدينة المنورة 6 إجراءات لازمة لسلامة الفرد والأسرة عند هطول الأمطار، يُفضَّل الالتزام بها.

وأوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة أنه عند هطول الأمطار لا يجب الجلوس في مجاري السيول، أو عبورها، ولا المجازفة بتجاوزها؛ فقد يزداد تدفقها بسرعة عالية فيتعذر عليك مغادرة مركبتك.

وكذلك لا تقترب من تجمعات المياه؛ فعادةً ما تكون حوافها قابلة للانهيار. ولا تترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول، واتبع الإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية، وكذلك يجب تجنب النظر إلى مجرى السيل؛ لأنه قد يسبب الدوار فيؤدي إلى السقوط، وفقًا لأمانة المدينة المنورة.

وأشارت أمانة منطقة المدينة المنورة إلى أنه في حالات تجمع الأمطار يجب الاتصال بالطوارئ على 940.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لطقس غد الجمعة (أول أيام عام 2021م)، سماءً غائمةً جزئيًّا الى غائمة مع فرصة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والقصيم، وحائل، وتكوُّن الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على شمال المملكة وشرقها.

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