التعليم: نصف مليار زائر لمنصة مدرستي خلال الفصل الدراسي الأول

قالت وزارة التعليم إن أكثر من نصف مليار زائر لمنصة مدرستي خلال الفصل الدراسي الأول، فيما بلغ عدد الدروس الافتراضية التي قدمتها أكثر من (89035981) درسًا.

جاء ذلك خلال إحصائية للوزارة عن حجم الأرقام التي حققتها منصة مدرستي خلال الفصل الدراسي الأول حتى نهاية الأسبوع الـ17 قبل بدء الاختبارات، واستمرار العملية التعليمية عبر المنصة، سواء للتعليم العام أو الأهلي.

وأكدت الإحصائية قدرة وزارة التعليم على التعامل مع تحديات المرحلة، والوصول إلى أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة عبر المنصة في أي وقت؛ حيث بلغ عدد زيارات الطلاب والطالبات للتعليم الحكومي (4982474) زيارةً، والتعليم الأهلي (183810) زيارات.

وأشارت الوزارة إلى أن الأرقام العالية لزيارة معلمي المدارس في التعليم الحكومي لتأدية رسالتهم التعليمية والتربوية، بلغت (408816) زيارة. أما المعلمون والمعلمات في التعليم الأهلي فبلغ عدد زياراتهم (14236) زيارة، بينما سجل قادة المدارس الحكومية (18021) زيارة، كما سجل قادة المدارس الأهلية (1455) زيارة؛ وذلك بإجمالي عدد زيارات تجاوز (48.9) مليون زيارة.

وتطرقت إحصائية «مدرستي» إلى عدد الواجبات المنشأة من قبل الطلاب والطالبات، التي بلغت (15383753) واجبًا. أما الاختبارات المنشأة للطلاب والطالبات فبلغت (2279430) اختبارًا، ووصل عدد الاستفسارات المرسلة إلى غرف المعلمين (10138276) استفسارًا.

وتتيح منصة مدرستي أكثر من 62 ألف مصدر تعليمي متنوع (فيديوهات مرئية وكرتونية، ألعاب تعليمية، واقع معزز، كائنات ثلاثية الأبعاد، تجارب تفاعلية وماتعة، قصص وكتب تربوية)، تدعم التعلم التزامني وغير التزامني، كما أتاحت أدوات للتخطيط والتصميم التعليمي بحيث تتيح للمعلم تصميم رحلات تعليمية تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين، وأدوات للقياس وتقييم التحصيل العلمي والمعرفي مثل الاختبارات الإلكترونية التي من خلالها تم إنشاء ما يقارب 2.5 مليون نموذج اختبار وإرساله إلى الطلاب خلال الفصل الدراسي، مبينةً أن المنصة تدعم المعلمين ببنوك أسئلة تضم أكثر من ١٠٠ ألف سؤال محكَّم في أغلب المقررات الدراسية، وتتيح لهم إنشاء أسئلة بما يراه المعلم مناسبًا لقياس الأهداف التعليمية.

ويمكن كذلك لقادة المدارس والمشرفين التربويين والمعلمين متابعة الأداء وتقديم الدعم، واتخاذ الإجراءات التصحيحية من خلال منظومة تقارير ومؤشرات لمتابعة الأداء.

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