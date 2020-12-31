11 خدمة متاحة في تطبيق أبشر الجديد منها تحديث رخصة القيادة

بنسخته التجريبية

حددت منصة أبشر نحو 11 خدمة متاحة في تطبيق أبشر الجديد كليًّا بنسخته التجريبية، وعلى رأسها تجديد رخصة القيادة. وأوضحت منصة أبشر، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن الخدمات المتاحة في التطبيق الجديد في نسخته التجريبية عبر قائمة «خدماتي» هي: 1– إبراز الهوية الرقمية. 2– تجديد جواز السفر. 3– تجديد رخصة القيادة. 4– الوثائق المفقودة. 5– التقدير. ووفقًا لمنصة أبشر فإن الخدمات المتاحة في التطبيق الجديد في نسخته التجريبية عبر قائمة «خدمات أخرى» هي: 6– إدارة المواعيد. 7– إدارة التفاويض. 8– توصيل الوثائق. 9– عقود الإيجار. 10– إدارة طلبات القبول. 11– إدارة تأشيرات الزيارة. اقرأ أيضًا: منصة «أبشر» تحدِّد آلية إتمام إجراءات تفويض السيارة إلكترونيًا

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