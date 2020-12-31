وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

حصل وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، اليوم الخميس، على الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وقال قطان، عبر حسابه الرسمي على تويتر: «حصلت الآن على التطعيم الخاص بكورونا. وما شاهدته من حسن استقبال للجميع دون استثناء، وحسن التنظيم وملاءمة المكان ونظافته والرعاية الطبية الرائعة؛ لا بد من الإشادة به، وتقديم الشكر والثناء لكل العاملين في وزارة الصحة، وعلى رأسهم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة».

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