السعودية اليوم / السفير فهد الرويلي يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيراً للمملكة لدى فرنسا



باريس 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واس

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى الجمهورية الفرنسية فهد بن معيوف الرويلي، اليوم نسخة من أوراق اعتماده، إلى معالي رئيس إدارة مراسم الدولة بالجمهورية الفرنسية فيليب فرانك.

ورحب معاليه بالسفير الرويلي، معرباً له عن تمنياته بالنجاح والتوفيق، مؤكداً له استعداده وبقية المسؤولين الفرنسيين لتقديم أي دعم لإنجاح مهامه وتيسير أعماله في تعزيز علاقات البلدين الصديقين.

من جهته، أعرب السفير فهد الرويلي عن الشكر لمعاليه، مشيداً بالعلاقات العريقة بين البلدين، ومؤكداً تطلعه للإسهام في تعزيزها لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين.

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20:31ت م

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