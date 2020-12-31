السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تُنفِّذ مبادرة صحية تطوعية



مكة المكرمة 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واس

نفَّذت الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية ممثلة في إدارة التطوع البلدي بأمانة العاصمة المقدسة أمس، مبادرة صحية تطوعية تحت مسمى ( أعرف – رقمك ) بممشى النسيم بمكة المكرمة، وذلك بالتعاون مع فريق أنا صحي، وبمشاركة مجمعة من المتطوعين والمتطوعات.

وأوضح مدير إدارة التطوع البلدي هاني بن هاشم الجفري تأتي هذه المبادرة لقياس المؤشرات الحيوية للجسم (ضغط – سكر – وزن – طول)، مشيراً إلى عمل ثمانية أركان تعريفية عن هذه المؤشرات على طول ممشى النسيم، مبيناً أنَّ هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات الاجتماعية الصحية التي تتبناها الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالأمانة؛ بالتعاون مع الجهات الأخرى بما يخدم أفراد المجتمع.

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19:55ت م

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