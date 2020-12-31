السعودية اليوم / المواطنون والمقيمون: جهود القيادة تجسد الحرص على صحة الإنسان.. وحصولنا على لقاح كورونا تم بسهولة ومأمونية عالية



الرياض 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واس

نوه عدد من المواطنين والمقيمين بالجهود والتدابير الصحية والوقائية التي اتخذتها القيادة الرشيدة بهدف حماية صحة الإنسان والحد من انتشار فيروس

وقال المواطن أسعد محي الدين "كان التنظيم في غاية الروعة، ومدة الانتظار غير طويلة، حيث كانت الرحلة تسير بطريقة سلسلة بدءاً من ترتيب الدخول والانتظار وحتى الحصول على اللقاح والانتظار بعدها ربع ساعة، مشيراً إلى أن موعده كان الساعة 12 ظهراً وحصل على اللقاح 12:5 دقيقة.

من جهتها ثمنت المواطنة مها العارضي لوزارة الصحة الخدمات والجهود الجبارة التي تقدمها، منوهةً بالإقبال الكبير الذي كان لافتاً, فيما أشاد عمر محمد عبدالكريم من السوادان بما وجده من الكوادر الصحية من عناية مميزة لخدمة الجميع في مركز اللقاحات, وتنظيم وتيسير في آلية الحصول على لقاح فيروس كورونا.

من جانبه قال المواطن عبدالله القحطاني: "الشكر قليل في حق منسوبي "الصحة" نظير هذه الجهود الكبيرة, وكان حصولي على لقاح فيروس كورونا تخلله إجراءات عديدة مرت جميعها بكل سهولة سواء من ناحية إجراءات الدخول أو مدة الانتظار أو تقديم اللقاح.

فيما ثمنت رانيا من الأردن اهتمام حكومة المملكة بصحة المواطن والمقيم, مشيدة بالتنظيم منذ وصولها حتى خروجها من المركز.

// انتهى //

19:39ت م

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الرياض 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واسنوه عدد من المواطنين والمقيمين بالجهود والتدابير الصحية والوقائية التي اتخذتها القيادة الرشيدة بهدف حماية صحة الإنسان والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، مبدين سعادتهم بالحصول على اللقاح في عيادات مركز اللقاحات في الرياض الذي يشهد توافد الآلاف منذ انطلاق حملة التطعيم للجرعة الأولى.وقال المواطن أسعد محي الدين "كان التنظيم في غاية الروعة، ومدة الانتظار غير طويلة، حيث كانت الرحلة تسير بطريقة سلسلة بدءاً من ترتيب الدخول والانتظار وحتى الحصول على اللقاح والانتظار بعدها ربع ساعة، مشيراً إلى أن موعده كان الساعة 12 ظهراً وحصل على اللقاح 12:5 دقيقة.من جهتها ثمنت المواطنة مها العارضي لوزارة الصحة الخدمات والجهود الجبارة التي تقدمها، منوهةً بالإقبال الكبير الذي كان لافتاً, فيما أشاد عمر محمد عبدالكريم من السوادان بما وجده من الكوادر الصحية من عناية مميزة لخدمة الجميع في مركز اللقاحات, وتنظيم وتيسير في آلية الحصول على لقاح فيروس كورونا.من جانبه قال المواطن عبدالله القحطاني: "الشكر قليل في حق منسوبي "الصحة" نظير هذه الجهود الكبيرة, وكان حصولي على لقاح فيروس كورونا تخلله إجراءات عديدة مرت جميعها بكل سهولة سواء من ناحية إجراءات الدخول أو مدة الانتظار أو تقديم اللقاح.فيما ثمنت رانيا من الأردن اهتمام حكومة المملكة بصحة المواطن والمقيم, مشيدة بالتنظيم منذ وصولها حتى خروجها من المركز.// انتهى //19:39ت م0216

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المواطنون والمقيمون: جهود القيادة تجسد الحرص على صحة الإنسان.. وحصولنا على لقاح كورونا تم بسهولة ومأمونية عالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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