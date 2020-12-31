السعودية اليوم / انطلاق فعاليات معرض "هلا بريدة" للتسوق



بريدة 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واس

انطلقت فعاليات وبرامج وأنشطة معرض " هلا بريدة للتسوق " اليوم ، الذي تشرف عليه الهيئة العامة للمؤتمرات والمعارض بمتنزه القصيم الوطني ببريدة ، والذي يمتد لـ30 يوما ، وسط تطبيق كفاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار

حيث يهدف معرض هلا بريدة إلى تطوير ونمو صناعة المعارض والمؤتمرات بمنطقة القصيم، واستقطاب المعارض النوعية المميزة والمختلفة ، وتسجيل دور المنطقة على خارطة المعارض والمؤتمرات، وإبراز مكانتها على مستوى المملكة ، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية بمعارض توعوية وتثقيفيه تعني بطبقات المجتمع المتعدده .

// انتهى //

19:02ت م

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بريدة 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واسانطلقت فعاليات وبرامج وأنشطة معرض " هلا بريدة للتسوق " اليوم ، الذي تشرف عليه الهيئة العامة للمؤتمرات والمعارض بمتنزه القصيم الوطني ببريدة ، والذي يمتد لـ30 يوما ، وسط تطبيق كفاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 .حيث يهدف معرض هلا بريدة إلى تطوير ونمو صناعة المعارض والمؤتمرات بمنطقة القصيم، واستقطاب المعارض النوعية المميزة والمختلفة ، وتسجيل دور المنطقة على خارطة المعارض والمؤتمرات، وإبراز مكانتها على مستوى المملكة ، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية بمعارض توعوية وتثقيفيه تعني بطبقات المجتمع المتعدده .// انتهى //19:02ت م0209

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