السعودية اليوم / 3507 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في لبنان



بيروت 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت لبنان 3507 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 127959، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1455 حالة بعد تسجيل 12 حالة وفاة.

// انتهى //

18:56ت م

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بيروت 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واسسجّلت لبنان 3507 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 181503 إصابات.وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّ إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 127959، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1455 حالة بعد تسجيل 12 حالة وفاة.// انتهى //18:56ت م0207

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