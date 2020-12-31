السعودية اليوم / الأردن تسجل 1427 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واس

سجلت الأردن 1427 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 270551 حالة شفاء بعد تسجيل 1708 حالات إضافية، كما سجلت 19 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3834 حالة.

// انتهى //

18:49ت م

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عمّان 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واسسجلت الأردن 1427 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2934494 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 270551 حالة شفاء بعد تسجيل 1708 حالات إضافية، كما سجلت 19 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3834 حالة.// انتهى //18:49ت م0206

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