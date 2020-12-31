السعودية اليوم / العراق يسجل 849 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 849 اصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 5 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12813, فيما تم تسجيل 1493 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 537841 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 44637, منهم 162 يرقدون في العناية المركزة.

// انتهى //

18:48ت م

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بغداد 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 849 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 595291 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 5 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12813, فيما تم تسجيل 1493 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 537841 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 44637, منهم 162 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //18:48ت م0205

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