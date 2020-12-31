شكرا لقرائتكم خبر عن مدير صحة الشرقية : "التطعيم" ضد كورونا سيكون شرطاً للسفر والان نبدء بالتفاصيل

قال مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي، أن هناك دولاً في العالم ستطالب المسافرين بأخذ التطعيم والحصول على شهادة دولية بذلك كشرط للسفر، وهذا متوقع أن يحدث، وفيه حث على وجوب أخذ اللقاح.

وأضاف لـ"الاخبارية" أن مركز لقاح «كورونا» بالمنطقة الشرقية مجهز لاستيعاب 12 ألف شخص في اليوم، ويعمل به حاليًّا 250 من الكادر الطبي والممارسين الصحيين، على فترتين، وهي أعداد قابلة للزيادة إذا دعت الحاجة لذلك.