السودان يودع "يوناميد" و"يونيتامس" على الأبواب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن السودان، الخميس، إنتهاء مهمة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي "يوناميد" في إقليم دارفور غربي البلاد.

وقال وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، إن مهمة "يوناميد" انتهت اعتبارا من اليوم، مضيفا أن البعثة ستبدأ بسحب قواتها غدا الجمعة.

وتابع قمر الدين، خلال مؤتمر صحفي: "بهذا، تكون صفحة تواجد يوناميد في السودان قد طويت ووضعت حدا لتواجدها الذي دام 13 عاما، وانتهى بعد مفاوضات ماراثونية مضنية".

وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي سيشرع في إتخاذ تدابير جديدة بشأن تواجد قوات رمزية قوامها 270 من الجنود وفقا للبند السادس، تتبع للبعثة الجديدة (أممية) "يونتيامس".

وفي 22 ديسمبر/ كانون أول الجاري، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بإنهاء مهام "يوناميد" بحلول الـ31 من الشهر نفسه، بعد أكثر من 13 عاما من تأسيس البعثة عملياتها في المنطقة.



وتم نشر قوات يوناميد في دارفور عام 2007 تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة، بقوام حوالي 12 الف جندي، كثاني أكبر قوة أممية في المنطقة، وذلك بعد ارتفاع وتيرة الحرب في الإقليم بين حكومة الرئيس المعزول عمر البشير وحركات مسلحة.