في وداع عام الجائحة.. الأسهم الأمريكية تتجه لاقتناص مكاسب قوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت الأسهم الأمريكية، في بداية تداولات الخميس، مع تصاعد آمال التعافي الاقتصادي في 2021.

فيما يتجه المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك لتسجيل مكاسب قوية في 2020 بدعم آمال في استمرار تعاف اقتصادي قوي بقيادة المزيد من التحفيز ولقاحات فيروس كورونا.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 8.08 نقطة، بما يعادل 0.035% إلى 30417.64 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 1.23 نقطة، أو 0.03%، إلى 3733.27 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 7.09 نقطة، أو 0.06%، إلى 12877.09 نقطة.

انخفاض طلبات إعانة البطالة

وانخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي، وإن ظل مرتفعا في ظل الأزمة الصحية والاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا والمستمرة منذ ما يزيد عن 9 أشهر.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، الخميس، إن إجمالي طلبات الإعانة الجديدة والمعدل في ضوء العوامل الموسمية انخفض إلى 787 ألفا للأسبوع المنتهي في 26 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مقارنة مع 806 آلاف طلب في الأسبوع السابق.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 833 ألفا في أحدث أسبوع.

ورغم تراجع طلبات إعانة البطالة عن ذروة 6.867 مليون القياسية المسجلة في مارس/آذار الماضي، فإنها تظل فوق ذروة 665 ألفا المسجلة خلال الركود الكبير بين 2007 و2009.

وما زال نمو الإصابات بكوفيد-19 مرتفعا أيضا، على الرغم من أن الزيادة في الإصابات الجديدة تبدو في الوقت الراهن أنها بلغت الذروة في منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري بحسب إحصاء لرويترز.

وتظل القيود المفروضة على الشركات، لا سيما في قطاعي الأغذية والضيافة، سارية في العديد من أجزاء البلاد، مما يكبح إنفاق المستهلكين والتوظيف.