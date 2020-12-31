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2020-12-31 تأجيل تحدي طويق للدرونز حتى فبراير 2021 بسبب تعليق الطيران الدولي في عدة دول متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني تأجيل فعالية تحدي طويق للدرونز حتى فبراير المقبل بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، خاصة بعد تعليق الطيران الدولي بشكل مؤقت. وقال الاتحاد في بيان له إنه بناءً على ما تقرر من اتخاذ إجراءات احترازية لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين في المملكة وضمان سلامتهم وتعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، بعد انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد. 19) في عدد من الدول تم تأجيل إقامة فعالية “تحدي طويق للدرونز” لتقام في الفترة بين 18 فبراير 2021م إلى 27 فبراير 2021م بمشيئة الله. وأكد الاتحاد الاستمرار بعمل إجراءات الفرز والقبول بالفعالية لاختيار المشاركين.



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