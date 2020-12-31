شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة «الداخلية» للشؤون العسكرية: فتح القبول والتسجيل على رتب «جندي - جندي أول - عريف» للرجال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للعمل بديوان وزارة الداخلية برتب «عريف - جندي أول - جندي» للرجال. وأوضحت الإدارة أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر - وتوظيف) خلال المدة من يوم السبت الموافق 1442/5/18 وحتى يوم الخميس الموافق 1442/5/23 على الرابط التالي: https://jobs.sa.



كانت هذه تفاصيل خبر وكالة «الداخلية» للشؤون العسكرية: فتح القبول والتسجيل على رتب «جندي - جندي أول - عريف» للرجال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.