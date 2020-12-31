شكرا لقرائتكم خبر ضبط 4 محتالين على منصات المتاجر الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، في بيان أمس أن المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على أربعة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسيات السودانية والسورية واليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، ثبت تورطهم بأعمال احتيال تمثلت بطلب بضائع ومشتريات عبر منصات المتاجر الالكترونية وإرسال سندات تحويل بنكية مزورة، والتصرف بالمسروقات بإعادة بيعها. وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى ارتكابهم عددا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، استولوا من خلالها على مبالغ مالية جاوزت 350,000 ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على أربعة مخالفين لنظام الإقامة تورطوا في أعمال احتيال بطلب بضائع ومشتريات عبر منصات المتاجر الالكترونية وإرسال سندات تحويل بنكية مزورة، والتصرف بالمسروقات بإعادة بيعها.وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، في بيان أمس أن المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على أربعة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسيات السودانية والسورية واليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، ثبت تورطهم بأعمال احتيال تمثلت بطلب بضائع ومشتريات عبر منصات المتاجر الالكترونية وإرسال سندات تحويل بنكية مزورة، والتصرف بالمسروقات بإعادة بيعها. وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى ارتكابهم عددا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، استولوا من خلالها على مبالغ مالية جاوزت 350,000 ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 4 محتالين على منصات المتاجر الالكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.