قوافل أصدقاء البيئة تشجع على إعادة تدوير الورق

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وتغطي الحملة 16 موقعا من مختلف أحياء محافظة جدة، حيث سيتم توفير شاحنة مخصصة لجمع الأوراق التالفة بجميع أنواعها مثل الكتب في كل حي من الأحياء المشمولة في الجدول، ليعاد تدويرها لاحقا بشكل آمن على البيئة وعلى صحة الإنسان.وتعد حملة قوافل أصدقاء البيئة امتدادا للمبادرة الرئيسة (لا ترمها بل أوقفها) التي انطلقت منذ عام 2012م.
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