قوافل أصدقاء البيئة تشجع على إعادة تدوير الورق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يطلق الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز اليوم الحملة البيئية السنوية «قوافل أصدقاء البيئة» لنشر ثقافة إعادة تدوير الورق بين أفراد المجتمع، ورفع الوعي المجتمعي للحفاظ على سلامة البيئة.

وتغطي الحملة 16 موقعا من مختلف أحياء محافظة جدة، حيث سيتم توفير شاحنة مخصصة لجمع الأوراق التالفة بجميع أنواعها مثل الكتب في كل حي من الأحياء المشمولة في الجدول، ليعاد تدويرها لاحقا بشكل آمن على البيئة وعلى صحة الإنسان.

وتعد حملة قوافل أصدقاء البيئة امتدادا للمبادرة الرئيسة (لا ترمها بل أوقفها) التي انطلقت منذ عام 2012م.