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قوافل أصدقاء البيئة تشجع على إعادة تدوير الورق

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- بواسطة أيمن الوشواش - يطلق الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز اليوم الحملة البيئية السنوية «قوافل أصدقاء البيئة» لنشر ثقافة إعادة تدوير الورق بين أفراد المجتمع، ورفع الوعي المجتمعي للحفاظ على سلامة البيئة.

وتغطي الحملة 16 موقعا من مختلف أحياء محافظة جدة، حيث سيتم توفير شاحنة مخصصة لجمع الأوراق التالفة بجميع أنواعها مثل الكتب في كل حي من الأحياء المشمولة في الجدول، ليعاد تدويرها لاحقا بشكل آمن على البيئة وعلى صحة الإنسان.

وتعد حملة قوافل أصدقاء البيئة امتدادا للمبادرة الرئيسة (لا ترمها بل أوقفها) التي انطلقت منذ عام 2012م.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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