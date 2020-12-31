منح لبرامج الدراسات العليا بجامعة بيشة

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وأوضحت العمادة أن المنح الدراسية المتاحة تتضمن (منح التميز) وهي منح دراسيةً لمساعدة الطلاب السعوديين المتميزين علميا وفقا للشروط العامة، إضافة إلى أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير ممتاز في مرحلة البكالوريوس في حالة قبوله بالماجستير، وأن يكون حاصلا على درجة (500) في التوفل أو ما يعادلها في الاختبارات المعيارية الأخرى.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة بيشة أمس فتح باب التقديم على المنح الدراسية في برامج الدراسات العليا ذات الرسوم الدراسية للعام الجامعي المقبل إلكترونيا لمدة ثلاثة أسابيع للمدة من 16 جمادى الأولى الحالي حتى 8 جمادى الآخرة المقبل.وأوضحت العمادة أن المنح الدراسية المتاحة تتضمن (منح التميز) وهي منح دراسيةً لمساعدة الطلاب السعوديين المتميزين علميا وفقا للشروط العامة، إضافة إلى أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير ممتاز في مرحلة البكالوريوس في حالة قبوله بالماجستير، وأن يكون حاصلا على درجة (500) في التوفل أو ما يعادلها في الاختبارات المعيارية الأخرى.

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