شكرا لقرائتكم خبر تعاون مشترك بين معهد الإدارة وجامعة حفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع معهد الإدارة العامة أمس في مقره الرئيس بالرياض، اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة حفر الباطن، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التدريب، وإعداد الاستشارات، وإجراء البحوث والدراسات من خلال تبادل المعلومات والآراء والأفكار ونقل الخبرات والمعرفة.

وأكد مدير المعهد الدكتور بندر السجان أن الاتفاقية تأتي في إطار توجه المعهد الجديد لتعزيز التعاون المعرفي، وإجراء الدراسات التطبيقية، والبحوث المتخصصة، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية سعيا لتحقيق التكامل بين المعهد والجهات الحكومية المختلفة في إطار مسارات رؤية المملكة 2030.

من جهته، أشار رئيس الجامعة الدكتور صالح آل صقر، إلى أن الاتفاقية تأتي في سياق حرص الجامعة على رفع تأهيل كوادرها الإدارية، بما يحقق التميز في الأداء، كما تهدف إلى التكامل مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق جملة من الأهداف المشتركة.