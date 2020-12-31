تعاون مشترك بين معهد الإدارة وجامعة حفر الباطن

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وأكد مدير المعهد الدكتور بندر السجان أن الاتفاقية تأتي في إطار توجه المعهد الجديد لتعزيز التعاون المعرفي، وإجراء الدراسات التطبيقية، والبحوث المتخصصة، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية سعيا لتحقيق التكامل بين المعهد والجهات الحكومية المختلفة في إطار مسارات رؤية المملكة 2030.من جهته، أشار رئيس الجامعة الدكتور صالح آل صقر، إلى أن الاتفاقية تأتي في سياق حرص الجامعة على رفع تأهيل كوادرها الإدارية، بما يحقق التميز في الأداء، كما تهدف إلى التكامل مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق جملة من الأهداف المشتركة.
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