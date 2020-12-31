شكرا لقرائتكم خبر موقع الكتروني لعمداء خدمة المجتمع في الجامعات السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بأمانة لجنة عمداء خدمة المجتمع والتعليم المستمر في الجامعات السعودية موقعا الكترونيا للأمانة، كمبادرة في إنشاء موقع الكتروني مشترك لعمادات خدمة المجتمع والتعليم المستمر في الجامعات السعودية لتوحيد الجهود، وتبادل الخبرات، والتكامل والمشاركة في تنفيذ المبادرات المجتمعية والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت أمينة اللجنة الدكتورة لطيفة آل فريان أنه انطلاقا من دور الجامعات في تحقيق وظيفتها الثالثة المعنية بالمسؤولية المجتمعية والتطوع لأجل خدمة المجتمع، حرصت الأمانة على إنشاء الموقع الالكتروني بهدف المساهمة في تفعيل مفهوم التحول الرقمي، وأتمتة إجراءات العمل لتحقيق سهولة التواصل والتكامل والمشاركة بين عمادات خدمة المجتمع في الجامعات السعودية في تنفيذ الخدمات والمشاريع والمبادرات المجتمعية، والدورات التدريبية، والبرامج النوعية المقدمة للمجتمع والمساهمة في تسهيل عمل اللجنة من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة لتوفير الوقت والجهد.

خدمات يقدمها الموقع: