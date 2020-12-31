موقع الكتروني لعمداء خدمة المجتمع في الجامعات السعودية

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وأوضحت أمينة اللجنة الدكتورة لطيفة آل فريان أنه انطلاقا من دور الجامعات في تحقيق وظيفتها الثالثة المعنية بالمسؤولية المجتمعية والتطوع لأجل خدمة المجتمع، حرصت الأمانة على إنشاء الموقع الالكتروني بهدف المساهمة في تفعيل مفهوم التحول الرقمي، وأتمتة إجراءات العمل لتحقيق سهولة التواصل والتكامل والمشاركة بين عمادات خدمة المجتمع في الجامعات السعودية في تنفيذ الخدمات والمشاريع والمبادرات المجتمعية، والدورات التدريبية، والبرامج النوعية المقدمة للمجتمع والمساهمة في تسهيل عمل اللجنة من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة لتوفير الوقت والجهد.خدمات يقدمها الموقع:
- حصر المبادرات المجتمعية والمشاريع بالجامعات السعودية والأوراق العلمية
- رفع التقارير الدورية لوزارة التعليم عن خدمة المجتمع في الجامعات السعودية
- عقد الاجتماعات الدورية من خلال نظام المجالس واللجان
- الاطلاع على المستجدات في مجال خدمة المجتمع
- الاطلاع على محاضر الاجتماعات الدورية السابقة
- مشاركة اللوائح التنظيمية لعمل اللجنة
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