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موقع الكتروني لعمداء خدمة المجتمع في الجامعات السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بأمانة لجنة عمداء خدمة المجتمع والتعليم المستمر في الجامعات السعودية موقعا الكترونيا للأمانة، كمبادرة في إنشاء موقع الكتروني مشترك لعمادات خدمة المجتمع والتعليم المستمر في الجامعات السعودية لتوحيد الجهود، وتبادل الخبرات، والتكامل والمشاركة في تنفيذ المبادرات المجتمعية والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت أمينة اللجنة الدكتورة لطيفة آل فريان أنه انطلاقا من دور الجامعات في تحقيق وظيفتها الثالثة المعنية بالمسؤولية المجتمعية والتطوع لأجل خدمة المجتمع، حرصت الأمانة على إنشاء الموقع الالكتروني بهدف المساهمة في تفعيل مفهوم التحول الرقمي، وأتمتة إجراءات العمل لتحقيق سهولة التواصل والتكامل والمشاركة بين عمادات خدمة المجتمع في الجامعات السعودية في تنفيذ الخدمات والمشاريع والمبادرات المجتمعية، والدورات التدريبية، والبرامج النوعية المقدمة للمجتمع والمساهمة في تسهيل عمل اللجنة من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة لتوفير الوقت والجهد.

خدمات يقدمها الموقع:
  • حصر المبادرات المجتمعية والمشاريع بالجامعات السعودية والأوراق العلمية
  • رفع التقارير الدورية لوزارة التعليم عن خدمة المجتمع في الجامعات السعودية
  • عقد الاجتماعات الدورية من خلال نظام المجالس واللجان
  • الاطلاع على المستجدات في مجال خدمة المجتمع
  • الاطلاع على محاضر الاجتماعات الدورية السابقة
  • مشاركة اللوائح التنظيمية لعمل اللجنة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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