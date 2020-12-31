شكرا لقرائتكم خبر نصف مليار زائر لمنصة مدرستي خلال الفصل الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاوزت الزيارات المسجلة بمنصة «مدرستي» خلال الفصل الدراسي الأول حتى نهاية الأسبوع الـ17 - قبل بدء الاختبارات - نحو 489 مليون زيارة، فيما بلغ عدد الدروس الافتراضية التي قدمتها 89,035,981 درسا، من أجل استمرار العملية التعليمية عبر المنصة سواء كان للتعليم العام أو الأهلي وفقا ​لإحصائية وزارة التعليم.

وأكدت الإحصائية قدرة الوزارة على التعامل مع تحديات المرحلة، والوصول إلى أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة عبر المنصة في أي وقت، مشيرة إلى أن الأرقام العالية لزيارة معلمي المدارس في التعليم الحكومي؛ لتأدية رسالتهم التعلمية والتربوية.

وتطرقت الإحصائية إلى عدد الواجبات المنشأة من قبل الطلاب والطالبات والتي بلغت (15,383,753) واجبا، وفيما يتعلق بالاختبارات المنشأة للطلاب والطالبات فبلغت (2,279,430) اختبارا، ووصل عدد الاستفسارات المرسلة لغرف المعلمين (10,138,276) استفسارا.

وتتيح المنصة 62 ألف مصدر تعليمي متنوع (فيديوهات مرئية وكرتونية، ألعاب تعليمية، واقع معزز، كائنات ثلاثية الأبعاد، تجارب تفاعلية وماتعة، قصص وكتب تربوية)، والتي تدعم التعلم التزامني وغير التزامني، كما أتاحت أدوات للتخطيط والتصميم التعليمي بحيث تتيح للمعلم تصميم رحلات تعليمية تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين، وأدوات للقياس وتقييم التحصيل العلمي والمعرفي مثل: الاختبارات الالكترونية التي من خلالها جرى إنشاء 2.5 مليون نموذج اختبار وإرساله للطلاب خلال الفصل الدراسي، مبينة أن المنصة تدعم المعلمين ببنوك أسئلة تضم أكثر من 100 ألف سؤال محكم في أغلب المقررات الدراسية، وتتيح لهم إنشاء أسئلة بما يراه المعلم مناسبا لقياس الأهداف التعليمية، ويمكن كذلك لقادة المدارس والمشرفين التربويين والمعلمين متابعة الأداء وتقديم الدعم، واتخاذ الإجراءات التصحيحية من خلال منظومة تقارير ومؤشرات لمتابعة الأداء.

من إحصاءات المنصة: