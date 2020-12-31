السعودية تغيث العالم بملياري ريال في 2020

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التوزيع النسبي للإغاثة %32.4 منظمة الصحة العالمية

%28.6 برنامج الأغذية العالمي

%9.7 صندوق الأمم المتحدة للطفولة

%6.4 مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين

%4.7 اليمن

%18.2 أخرى الدول اليمن: 1.3 مليار ريال

فلسطين: 24.5 مليون ريال

لبنان: 16 مليون ريال

السودان: 8 ملايين ريال

الأردن: 2.7 مليون ريال

أفغانستان: 37.5 مليون ريال

ألبانيا: 2 مليون ريال

بنجلاديش: 187.5 ألف ريال

بوركينا فاسو: 1.5 مليون ريال

تشاد: 3.5 ملايين ريال

الصين: 18.5 مليون ريال

الكونغو: 375 ألف ريال

جيبوتي: 1.5 مليون ريال

الجابون: 375 ألف ريال

مدغشقر: مليون ريال

موريتانيا: 500 ألف ريال

موريشيوس: مليون ريال

النيجر: 14 مليون ريال

نيجيريا: 200 ألف ريال

باكستان: 6 ملايين ريال

سيراليون: مليون ريال

الصومال: 22 مليون ريال

طاجكستان: 2.6 مليون ريال

تنزانيا: 120 ألف ريال

تايلاند: 3 ملايين ريال

بقية دول العالم: 337 مليون ريال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في ظل التحديات الصعبة التي واجهها العالم في 2020، جراء جائحة كوورنا، وما تسببت به من جدب اقتصادي واجتماعي، تزامن مع رئاسة السعودية مجموعة العشرين، واصلت المملكة سخاءها ودعمها المعهودين إقليميا وعالميا، وإغاثة العالم بنحو ملياري ريال خلال عام.

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