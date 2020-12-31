شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لوحة جمالية ساحرة لشلالات الجموم في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

وثق أحد المواطنين، مشهدًا رائعًا لشلالات الجموم شمال مكة المكرمة، إثر هطول أمطار على المنطقة.

وبدا في الفيديو شلالات الجموم تشكل لوحة جمالية ساحرة، حيث أثارت إعجاب المواطنين الذين تداولوا المقطع على نطاق واسع.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار قد تكون رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل.

وأوضح تقرير المركز أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 30 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 15 مئوية.

وأشار تقرير المركز إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.