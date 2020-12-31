شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. شجاعــة أبطال القــوات الخاصة ‎السعودية أثناء تأمين الوزراء اليمنيين بعد قصف مطار عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فهمي محمد (صدى):

أظهر مقطع شجاعــة أبطال القــوات الخاصة ‎السعودية أثناء تأمين الوزراء اليمنيين بعد قصف مطار عدن أمس الأربعاء.

وبين الفيديو تواجد السيارات التابعة للقوات الخاصة السعودية اللواء 64 ممثله بكتيبة 85 ورجال الكتيبة 66 و 62 قبل الصاروخ الحوثي، ورغم سقوط الصاروخ الا إن أبطال القوات الخاصة السعودية على العربات استمروا في إخلاء الوزراء اليمنيين من الموقع

وأوضح الفيديو أول سيارة وهي بيضاء اللوت تقوم بالتحرك بعد إخلاء وزراء يمنيين وشخصيات سياسية سعودية، واستمر لواء العمليات الخاصة السعودية في تأمين الوزراء اليمنيين، كما تحركت السيارة البيضاء الأخرى بعد ادخال الوزراء وذلك بعد سقوط الصاروخ الثالث، وأيضا قامت السيارة السوداء بنفس الدور.