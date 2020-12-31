الارشيف / اخبار السعوديه

شاهد.. شجاعــة أبطال القــوات الخاصة ‎السعودية أثناء تأمين الوزراء اليمنيين بعد قصف مطار عدن

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. شجاعــة أبطال القــوات الخاصة ‎ أثناء تأمين الوزراء اليمنيين بعد قصف مطار عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فهمي محمد (صدى):

أظهر مقطع شجاعــة أبطال القــوات الخاصة ‎السعودية أثناء تأمين الوزراء اليمنيين بعد قصف مطار عدن أمس الأربعاء.

وبين الفيديو تواجد السيارات التابعة للقوات الخاصة السعودية اللواء 64 ممثله بكتيبة 85 ورجال الكتيبة 66 و 62 قبل الصاروخ الحوثي، ورغم سقوط الصاروخ الا إن أبطال القوات الخاصة السعودية على العربات استمروا في إخلاء الوزراء اليمنيين من الموقع

وأوضح الفيديو أول سيارة وهي بيضاء اللوت تقوم بالتحرك بعد إخلاء وزراء يمنيين وشخصيات سياسية سعودية، واستمر لواء العمليات الخاصة السعودية في تأمين الوزراء اليمنيين، كما تحركت السيارة البيضاء الأخرى بعد ادخال الوزراء وذلك بعد سقوط الصاروخ الثالث، وأيضا قامت السيارة السوداء بنفس الدور.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا