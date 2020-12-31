شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تسلل ثعبان كوبرا إلى ساحات الحرم المكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

رصد مقطع فيديو، ثعبان كوبرا يتسلل عند ساحة الحرم المكي، فيما حاول أحد الأشخاص قتله بالعصا.

وبدا في الفيديو محاولة الثعبان الهروب إلا أن الشخص استمر في الضرب على رأسه، حيث قتل الثعبان ثم أمسك بالعصا ورفعه إلى أعلى، معلنا تمكنه من القضاء عليه.

وبحسب الفيديو، فإنه تم وضع الثعبان في أحد أكياس القمامة بعد قتله ليتم التخلص منه، حيث انتشر على نطاق واسع بين متداولي المقطع.