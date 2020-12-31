شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. بلدية القطيف تهيئ ممر آمن لذوي الإعاقة للاستمتاع بشاطيء الرملة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القطيف (صدى):

أعلنت بلدية محافظة القطيف الانتهاء من تهيئة ممر آمن مخصص لذوي الإعاقة، ضمن برامج جودة الحياة وأنسنة المدن.

وأوضحت البلدية أنه تم إنشاء الممر وتهيئته لتمكين ذوي الإعاقة من الاستمتاع بالشواطئ البحرية والمواقع الترفيهية والاستفادة من المرافق العامة.

وأشارت إلى أن طول الممر يبلغ 50 مترًا، وهو يمتد داخل شاطئ الرملة البيضاء، وذلك لتسهيل حركة ذوي الإعاقة.