شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. موظفو أرامكو يودعون مديرهم ‎بطريقة مؤثرة في آخر يوم عمل له والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الظهران (صدى):

أظهر مقطع فيديو، موظفو إدارة أعمال التنقيب في أرامكو، يودعون مديرهم ‎صالح المغلوث بطريقة مؤثرة في آخر يوم عمل له.

‏وبدا في الفيديو، موظفو إدارة أعمال التنقيب في ‎أرامكو يودعون مديرهم في آخر يوم عمل له من مكتبه إلى سيارته.

وظهر في الفيديو، المواطنون يصفقون أثناء توديع مديرهم، مما أثار المقطع إعجاب شريحة كبيرة من المواطنين بسبب ما ينم عنه تقدير واحترام لمديرهم، الأمر الذي يدل على الانضباط والعدل والصدق والشفافية والنزاهة من الحقوق الخاصة والعامة سواء مادية أو معنوية.