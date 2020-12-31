شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. جدل كبير لحالة متسول على طرق الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل تصوير _ رافع الشمراني (صدى):

شهد أحد طرق الرياض مؤخراً ظهور بعض المتسولين بين المركبات الأمر الذي يزيد من أضرار مشكلة التسول بين الإشارات المرورية والشوارع والأحياء .

وأظهر مقطع فيديو متداول أحد المتسولين في تقاطع شارع حمزة مع شارع الأمير مساعد بن عبد الرحمن بالرياض ، وكان ممزق الثياب وفي حالة يُرثى لها .

وأثار الفيديو حالة من الجدل بين متعاطف معه ومطالب بضرورة مضاعفة جهود مكافحة التسول والتحقق من الحالات المستحقة بالفعل لتقديم الدعم لها ، مؤكدين أن حكومة المملكة لا تتوانى عن مساعدة المحتاجين من المواطنين أو غير المواطنين .

وتعكف وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالتعاون مع الجهات المختصة على الإنتهاء من مشروع نظام لمكافحة التسول بجانب آلية متبعة مع المتسولين مع الأخذ في الإعتبار أنها باتت "مهنة للكسب " لدى بعض المخادعين .