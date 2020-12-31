شكرا لمتابعة خبر عن "الأحوال المدنية" توضح متى يتم تطبيق الغرامة على فقدان "بطاقة الأحوال" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اليوم الخميس أنه لا غرامة عند الإبلاغ عن فقد بطاقة الأحوال لأول مرة ، وإنما يتم تطبيقها في المرة الثانية .

وأشارت " الأحوال المدنية " أنه لا يمكن إلغاء بلاغ فقدان بطاقة الأحوال لأنه يتم تعطيل العمل بها بمجرد البلاغ ومن ثم العمل بإجراءات إصدار البطاقة الجديدة ، وذلك للحماية من إستخدامها من قبل المحتالين في أي جريمة .