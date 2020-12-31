شكرا لمتابعة خبر عن أسباب سحب مستحضر صيدلاني من السوق والتصرف السليم حال استخدامه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت هيئة الغذاء والدواء اليوم الخميس أنه يحق سحب المستحضر الصيدلاني من السوق لعدة أسباب تخص جودته .

وقالت " الغذاء والدواء " أنه يمكن معرفة المنتج المسحوب برقم التشغيلة الموجود على العبوة .

وأشارت أن سحب المستحضر يكون نتيجة لخلل في جودته ويتم استدعاء تشغيلة / تشغيلات محددة أو جميع التشغيلات المتأثرة من المستحضر الصيدلاني من السوق المحلي .

وأوضحت أن رقم التشغيلة هو رقم تعريفي مطبوع بجانب تاريخ الإنتاج والإنتهاء يظهر عادةً على الغلاف الخارجي للمنتج ، ويدل على دفعة من المستحضر التي تحمل نفس الرقم الذي يرمز له بـ " lot no , batch no “ ، وتم تصنيعها بوقت واحد .

وحول أهم الأسباب لسحبه: خلل في المواصفات الفيزيائية ، أو خلل في الغلاف الخارجي ، أو خطأ في معلومات الدواء على العبوة ، أو تلوث المستحضر ، أو قصور في تركيز المادة الفعالة .

ويجب على المريض فور علمه بأن الدواء تم سحبه ، التوقف عن استخدامه فوراً ، وااستمرار تناول الدواء إلى حين مراجعة الطبيب المختص وتوفير البديل .