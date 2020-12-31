شكرا لمتابعة خبر عن بدء إجازة منتصف العام الدراسي اليوم ولمدة أسبوعين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التعليم بدء أجازة منتصف العام الدراسي بنهاية دوام اليوم الخميس للطلاب والطالبات بجميع المراحل الدراسية وكذلك الطواقم التعليمية والإدارية .

ومن المقرر أن تُستأنف الدراسة في 4 جمادي الآخر الموافق 17 / يناير / 2012 م حتى اجازة عيد الفطر من 17 رمضان الموافق 28 / 4 / 2021 م ثم تستأنف بعد العيد يوم 6 / 10 / 1442 هـ الموافق 17 / 5 / 2021 م وحتى نهاية العام الدراسي في 22 / 10 / 1442 هـ الموافق 2 / 6 / 2021 م .

ونجحت وزارة التعليم في اجتياز الفصل الدراسي الأول من العام الحالي بنظام الدراسة عن بُعد وكذلك إجراء الإختبارات عن بُعد مع الحفاظ على التحصيل الدراسي للطلاب في عام إستثنائي مع ظروف الجائحة .