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توجه لتحصيل المقابل المالي على العامل الوافد كل ثلاثة أشهر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تدرس وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تحصيل المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد كل ثلاثة أشهر بدلاً من تحصيلها بشكل سنوي .

وأكدت مصادر خلال ورشة عمل بغرفة مكة المكرمة التجارية أن هذا النظام سيكون أيسر على المنشأة وسيحل الكثير من الإشكاليات.

في سياق متصل سيتم تفعيل مبادرة تحت عنوان " تحسين التعاقد " بين العامل والمنشأة وستكون مغادرة العامل الوافد إلى بلاده أيسر مع ضمان حق المنشأة ، بحيث يتم دفع الشرط الجزائي إذا رغب العامل في المغادرة قبل مدة العقد لمدة عامين .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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