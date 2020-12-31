شكرا لمتابعة خبر عن توجه لتحصيل المقابل المالي على العامل الوافد كل ثلاثة أشهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تدرس وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تحصيل المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد كل ثلاثة أشهر بدلاً من تحصيلها بشكل سنوي .

وأكدت مصادر خلال ورشة عمل بغرفة مكة المكرمة التجارية أن هذا النظام سيكون أيسر على المنشأة وسيحل الكثير من الإشكاليات.

في سياق متصل سيتم تفعيل مبادرة تحت عنوان " تحسين التعاقد " بين العامل والمنشأة وستكون مغادرة العامل الوافد إلى بلاده أيسر مع ضمان حق المنشأة ، بحيث يتم دفع الشرط الجزائي إذا رغب العامل في المغادرة قبل مدة العقد لمدة عامين .