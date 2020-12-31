أخبار السعودية اليوم.. المملكة تدرس مراجعة المقابل المالي ورسوم العمال الوافدين.. و«أبشر» تستعرض 11 خدمة يقدمها التطبيق الجديد

ترصد صحيفة «عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس؛ حيث وجَّه المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية)، نصيحة لمن تلقوا علاجًا من فيروس كورونا المستجد بواسطة بلازما الدم، بتأجيل أخذ لقاح كورونا لمدة 90 يومًا حتى توافر الدراسات الكافية، وإلى التفاصيل:

السفارة السعودية بالصين تغلق أبوابها 3 أيام.. وتستثني «الطوارئ»

أعلنت سفارة المملكة في الصين، أنها ستغلق أبوابها غدًا الجمعة؛ وذلك لمدة ثلاثة أيام، وطالبت بالاتصال بها في الحالات الطارئة.

وذكرت السفارة في بكين (عبر حسابها بموقع تويتر)، أنها ستغلق أبوابها يوم الجمعة 1 يناير 2021م، بمناسبة إجازة رأس السنة الميلادية الجديدة، وستفتح أبوابها اعتبارًا من الاثنين المقبل 4 يناير 2021م.

«الموارد البشرية»: استمرار العمل «عن بُعد» لـ5 فئات

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن العمل عن بعد مستمر لفئات محددة؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين.

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية على موقع «تويتر»: «يتم استمرار العمل عن بُعد للفئات المحددة والمذكورة حسب تصنيف وزارة الصحة حتى إشعار آخر».

وجاءت الحالات كالآتي: «من تجاوزت أعمارهم ٦٥ عامًا، وذوو أمراض الرئة المزمنة أو الربو الشديد، وأصحاب الأمراض القلبية المزمنة، ومن لديهم نقص المناعة المكتسب، والمصابون بالسمنة المفرطة».

السعودية تبحث مراجعة المقابل المالي والرسوم العمال الوافدين

أوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات العمل المهندس هاني بن عبدالمحسن المعجل، خلال ورشة نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة؛ أن هناك اتجاهًا لدراسة موضوع المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد، مشيرًا إلى أنه سيخضع للمراجعة، وربما يتم وضعه بشكل ربع سنوي بدلًا من سنوي؛ لأن ذلك سيحل كثيرًا من الإشكالات.

قمة العلا.. قادة الخليج يجتمعون في السعودية.. الثلاثاء المقبل

تستضيف محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، القمة الخليجية الحادية والأربعين، الثلاثاء المقبل (5 يناير 2021).

وبادر أهالي العلا والمواطنون بالاحتفاء بهذا العرس الخليجي المنتظر، بتسليط الضوء عبر مواقع التواصل الاجتماعي على جمال العلا الخلاب وتاريخها، كما تم تداول الصور والمعلومات حول جمال هذه المحافظة وطبيعتها الآسرة.

«أبشر» تستعرض 11 خدمة يقدمها التطبيق الجديد

أوضحت منصة «أبشر» الخدمات الجديدة التي يتيحها تطبيق أبشر الجديد كليًّا بنسخته التجريبية، مشيرةً إلى أنه متاحٌ على النظامين (أبل- وأندرويد)، مشيرةً إلى أن الخدمات هي (تجديد جواز السفر – تجديد رخصة القيادة – الوثائق المفقودة – تقدير – إدارة المواعيد – إدارة التفاوض – توصيل الوثائق – عقود الإيجار – إدارة طلبات القبول – إدارة تأشيرات الزيارة).

شرطة عسير تضبط مواطنًا أجبر صاحب سطحة على تحميل سيارة مسروقة

ألقت شرطة منطقة عسير القبض على مواطن أجبر صاحب سطحة على تحميل سيارة لا تعود إليه، بغرض سرقتها.

وذكرت مصادر أن الجاني لم يكن يمتلك السيارة، وأنه ارتكب جريمته تحت تهديد السلاح في محافظة محايل عسير، موضحةً أنه ضُبط بحوزة الجاني مسدس وست طلقات نارية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

الأحوال المدنية: خطوتان لإصدار الهوية الوطنية.. وغرامة للتأخير

أعادت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، التذكير بشروط وخطوات ومتطلبات إصدار بطاقة الهوية الوطنية، وحددت خطوات وطريقة حجز موعد لإصدارها؛ وذلك من خلال الدخول على منصة أبشر، والقيام بحجز موعد إلكتروني بالأحوال المدنية.

بالصور.. أمانة جدة تزيل عشوائيات غرب محطة قطار الحرمين

شرعت أمانة محافظة جدة، ممثلة في بلدية الشرفية الفرعية، بمشاركة الدفاع المدني، في أعمال إزالة مبانٍ وأحواش عشوائية على مساحة 1700 متر مربع في حي النسيم غرب محطة قطار الحرمين، فيما واصلت وكالة التشييد والصيانة، ممثلةً في الإدارة العامة للجسور والأنفاق بأمانة العاصمة المقدسة؛ أعمال الصيانة والنظافة بمواقع متفرقة بالأنفاق؛ لضمان جاهزيتها بصفة مستمرة.

«وقاية» تنصح المعالجين بـ«البلازما»: أجِّلوا لقاح كورونا 90 يومًا

نصح المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية)، بتأجيل أخذ لقاح كورونا لمدة 90 يومًا لمن تمَّت معالجتهم من الفيروس بواسطة البلازما.

وذكر المركز (عبر موقعه الإلكتروني)، أنه حتى تتوافر معلومات إضافية، يجب تأجيل التطعيم لمدة 90 يومًا على الأقل بعد التعافي، للمرضى الذين تم علاجهم من الفيروس بواسطة بلازما الدم؛ وذلك كإجراء احترازي لتجنب تداخل العلاج بالأجسام المضادة مع الاستجابات المناعية التي يحفزها اللقاح.

الحصيني: 4 نصائح للعائلات في إجازة نهاية الأسبوع

توقع الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، أجواء إجازة نهاية الأسبوع (من اليوم الخميس حتى السبت المقبل).

ووجَّه الحصيني تنبيهًا للعائلات؛ حيث يفضل الكشتة أو التنزه في النهار، ومن رغب البقاء في الليل في أماكن مفتوحة يحتاج إلى خيمة أو رواق وملابس شتوية ثقيلة، في شمال ووسط المملكة وغرب وشمال الشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية، قائلًا: «اكشتوا والبسوا ولبسوا عيالكم».

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