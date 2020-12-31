«إيجار»: 4 مخالفات تستوجب معاقبة مكاتب الوساطة العقارية

حددت مبادرة إيجار التابعة لوزارة الإسكان لتنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري في المملكة؛ قائمة بأكثر مخالفات مكاتب الوساطة العقارية المستوجبة للعقوبات المحددة.

وشاركت منصة إيجار «إنفوجرافًا»، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، به كل المخالفات والعقوبات.

مخالفات مكاتب الوساطة العقارية

وأوضحت منصة إيجار، أن مخالفات مكاتب الوساطة العقارية المستوجبة للعقوبات، تتمثل في 4 حالات؛ هي بالترتيب:

– عدم تسجيل الوسيط العقاري عقودَ الإيجار في شبكة إيجار.

– تحرير الوسيط العقاري سند قبض ورقيًّا دون إثبات رقم عقد الإيجار الإلكتروني وتاريخه.

– حصول الوسيط العقاري على عمولة سعي أكثر من 2.5%.

– التصرف في الأموال التي استلمها المكتب في غير الأغراض المخصصة لها.

وبيَّنت شبكة إيجار العقوبات المحددة في النظام لكل مخالفة من المخالفات المذكورة. وتتمثل العقوبات في:

– الحالة الأولى يتم فرض غرامة قيمتها 1.000 ريال كحد أدنى وإغلاق المكتب لمدة لا تتجاوز السنة.

– في الحالة الثانية يتم تغريم مكتب الوساطة العقارية غرامة مالية تصل قيمتها إلى 25 ألف ريال كحد أقصى مع إلغاء ترخيص المكتب نهائيًّا.

- وفي حالة حصول الوسيط على عمولة أكثر من 2.5% فيتم فرض غرامة مالية لا تقل عن 3 آلاف ريال كحد أدنى مع إغلاق المكتب لمدة لا تتجاوز عامًا.

- وأخيرًا في حالة التصرف في الأموال في غير الأغراض المخصصة لها يتم تغريم مكتب الوساطة العقارية غرامة لا تعدى 25.000 ريال كحد أقصى مع إلغاء ترخيص المكتب نهائيًّا.

وشددت مبادرة إيجار على ضرورة التبليغ عن أي مخالفات قد يرتكبها الوسطاء العقاريون، وكتبت عبر حسابها في «تويتر»: «خلك شريكنا في التبليغ عن أي مخالفة تضر القطاع الإيجاري، بلغ الآن عبر تطبيق (وسطاء عقاريون)».

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