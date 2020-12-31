الأرصاد تتوقع هطول أمطار على 8 مناطق بالمملكة في أول أيام العام الجديد

توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس الغد الجمعة (أول أيام العام 2021م) سماء غائمة جزئيًّا الى غائمة مع فرصة لهطول امطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة والرياض، القصيم، حائل. وتكون الضباب خلال فترة الليل و الصباح الباكر على شمال وشرق المملكة.

كما يشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

ويشهد الخليج العربي رياح سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة بطقس المملكة بمعظم المناطق غدًا الجمعة بالدرجة المئوية.