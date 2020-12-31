3 مدن تتصدر حالات التعافي الجديدة من كورونا بالمملكة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، تسجيل 171 حالة تعاف جديدة، من فيروس كورونا في المملكة وتوزعت الحالات بين 33 حالة في الرياض و15 في جدة و10 حالات تعاف في مكة المكرمة.

وسجلت الدمام 7 والهفوف 6 وسجلت العقيق والخرج 5 حالات لكل منهما وسجلت المدينة المنورة والدلم وعنيزة 4 حالات لكل منهم، فيما تم تسحيل 3 حالات تعاف في كل من رفائع الجمش وتبوك وعنيزة وبريدة وعفيف والمجمعة والجبيل والظهران وبقيق ووادي الدواسر.

وتم تسجيل حالتي تعاف في كل من سكاكا وحائل والطائف وخميس مشيط ونجران والخبر وطريف والكامل وضرما والقنفذة والليث وليلى والبكيرية والمبرز، واقتصرت حالات التعاف على حالة واحدة في خليص وحوظة سدير والباحة وأبها وجازان وبيشة والدوادمي والزلفى والقطيف والمخواة والبجادية والقيصومة والحريق والخبر وبيش وأملج والقويعية والمزاحمية والمذنب والنعيرية.

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 362741، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 353853 حالة، وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6223 حالة، فقد تم تسجيل 9 حالات وفاة، و171 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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