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«المرور السعودي»: 5 متطلبات ضرورية قبل السفر بالمركبة

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للحفاظ على السلامة أثناء الرحلات الطويلة

شدد المرور السعودي، على 5 خطوات ضرورية، يجب التأكد منها وذلك قبل السفر بالمركبات أثناء الرحلات الطويلة.

وقال الحساب الرسمي للمرور عبر موقع «تويتر»: « تعزيزًا للسلامة المرورية أثناء الرحلات الطويلة؛ تأكد من متطلبات السلامة قبل السفر بالمركبة، ووجود كل التجهيزات اللازمة»، مشيرًا إلى تلك المتطلبات التي جاءت كالآتي:

-    التحقق من أحوال الطقس قبل تحديد موعد الرحلة.

-    أخذ قسط كافٍ من النوم قبل الرحلة وفترات استراحة أثنائها.

-    التأكد من جودة الإطار الاحتياطي وتوافر أدوات تغييره ومن وجود حقيبة الإسعافات الأولية.

-    استخدام خرائط الطرق لاختيار الطريق الأنسب.

-    فحص المركبة جيدًا قبل السفر والتأكد من مصابيحها وعجلاتها ونظام مكابحها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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