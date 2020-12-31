السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يتفقد محافظة الريث ويلتقي بالأهالي



الريث 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، بزيارة تفقدية لمحافظة الريث ، وذلك في إطار الجولات التي يقوم بها لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

والتقى سموه في بداية الزيارة بمشايخ وأهالي محافظة الريث ، وذلك باستراحة البلدية بالمحافظة.

وأكد سمو أمير منطقة جازان أن زيارة محافظة الريث والالتقاء بالأهالي وتبادل وجهات النظر حول كل ما يعنى بالتنمية في المحافظة، تأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية بما يلبي احتياجات المواطن والمقيم في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها وقراها.

وشدد سموه على المهام والواجبات المناطة بالمواطن بوصفه رجل الأمن الأول , والشريك الرئيس مع رجال الأمن لحماية بلادنا المباركة وحفظ مقدرات الوطن ومكتسباته الحضارية, مبرزا سموه التضحيات والبطولات التي يسطرها رجال الأمن وفي مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية, والتضحية بأرواحهم للذود عن أرض الحرمين الشريفين وحفظ أمن الوطن والمواطن, ولينعم هذا الوطن الغالي بالأمن والاستقرار.

وجرى خلال اللقاء بحث احتياجات المحافظة والمراكز والقرى والهجر التابعة لها من المشروعات الخدمية ,إضافة إلى بحث الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور واستمع الجميع لتوجيهات سمو أميرمنطقة جازان حيالها.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر وأمين منطقة جازان ومحافظ الريث فيصل بن ناصر بن لبدة.

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18:46ت م

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