

المدينة المنورة 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واس

أتاحت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف للمصلين الاستفادة من سطح المسجد النبوي الشريف، في صلوات المغرب والعشاء والفجر والجمعة ابتداءً من اليوم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

و يستوعب سطح المسجد النبوي قرابة عشرة آلاف مصلٍ، وقد هيأت وكالة الرئاسة عدداً من الأبواب لدخول المصلين للسطح، ووضعت عليها عدداً من الكاميرات الحرارية بالإضافة للمراقبين لتسهيل دخول المصلين.

ويمكن للمصلين الوصول للسطح عبر الأبواب التالية: باب قباء 5/أ- ه، وباب الملك سعود8/ أ - ه، وباب الملك فهد21/ أ _ه، وباب الملك عبدالعزيز 34/ أ_ه، وباب مكة 37/ أ_ه.

وأهابت وكالة الرئاسة بالجميع التعاون مع جميع التعليمات التي يتم إبلاغهم بها في ساحات وأروقة المسجد النبوي الشريف لتسهيل دخولهم وأدائهم عبادتهم بكل يسر وسهولة.

// انتهى //

18:30ت م

0200





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إتاحة سطح المسجد النبوي للمصلين بدءًا من اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.