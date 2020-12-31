

الرياض 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واس

عقدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب (مسار) اليوم، اجتماعاً مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات "مشروعات" ومركز كفاءة تحقيق الإنفاق، وذلك بمقر مركز "مسار" بالرياض.

وهدف اللقاء إلى بحث سبل التعاون واعتماد منشآت وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى التعاون واعتماد الأكاديميات والمعاهد التدريبية ذات العلاقة.

حضر اللقاء من جانب الهيئة مديرو عموم مركز "مسار"، وممثلٌ من إدارة الشراكات بالهيئة، وعدد من مديري الإدارات في برنامج "مشروعات" ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق.

// انتهى //

18:24ت م

0199





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / هيئة تقويم التعليم والتدريب تعقد اجتماعاً مع برنامج مشروعات ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.