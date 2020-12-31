

الدمام 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واس

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية شحنة بصل فاسدة يقدر وزنها بطنين كانت مجهزة للبيع في السوق المركزي للخضار والفواكه بالدمام، وذلك ضمن الجولات الرقابية التي تنفذها الإدارة العامة للأسواق بوكالة الخدمات بالأمانة.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان أن كامل الكمية أُتلف وطُبّقت لائحة الغرامات بحق المخالف، مشيرا إلى أن هذه الجولات تهدف إلى التأكد من سلامة المعروضات من الفواكه والخضار بسوق الخضار المركزي بالدمام.

وبين أن ضبط هذه الكميات يأتي استمراراً للجولات الرقابية المكثفة والجهود التي تبذلها أمانة المنطقة الشرقية في إحكام الرقابة على جميع الأسواق الغذائية والمستودعات ومنافذ بيع المواد الغذائية ومراكز التسوق، وذلك للتأكد من سلامة الأغذية وتطبيق الاشتراطات البلدية، والوقوف على التزامها بالتنظيمات الاحترازية لضمان توفير بيئة آمنة صحية للمتسوقين.

وشدد على عدم التهاون مع المخالفين وتطبيق جميع الإجراءات النظامية بحقهم، داعيا في الوقت نفسه الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات البلدية حال رصدها من خلال مركز ٩٤٠.

// انتهى //

17:44ت م

0185





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الشرقية تتلف طنين من البصل الفاسد في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.