السعودية اليوم / فتح باب التقديم على المنح الدراسية في برامج الدراسات العليا بجامعة بيشة



أبها 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة بيشة اليوم فتح باب التقديم على المنح الدراسية في برامج الدراسات العليا ذات الرسوم الدراسية للعام الجامعي المقبل إلكترونيًا لمدة ثلاثة أسابيع للمدة من 16 جمادى الأولى الحالي حتى 8 جمادى الآخرة المقبل.

وأوضحت العمادة أن المنح الدراسية المتاحة تتضمن "منح التميّز" وهي منح دراسيةً لمساعدة الطلاب السعوديين المتميزين علمياً وفقاً للشروط العامة، إضافة إلى أن يكون المتقدم حاصلاً على تقدير ممتاز في مرحلة البكالوريوس في حالة قبوله بالماجستير، وأن يكون المتقدم حاصلاً على درجة (500) في التوفل أو ما يعادلها في الاختبارات المعيارية الأخرى، وكذلك منح "المستفيدين من الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم" وهي منح دراسية لمساعدة الطلاب السعوديين لمواصلة دراستهم العليا في البرامج ذات الرسوم الدراسية و "منح خاصة" وهي منح خاصة بمن حصل على براءة اختراع مسجلة، أو على وسام الملك عبدالعزيز، أو أبناء شهداء الواجب أو المصابين في أداء الواجب الوطني.

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15:53ت م

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