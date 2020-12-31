السعودية اليوم / "الزكاة والدخل" توقع مذكرة تفاهم مع معهد إدارة المشاريع لتطوير ممارسات إدارة المشاريع



الرياض 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واس

وقّعت الهيئة العامة للزكاة والدخل اليوم في مقرها الرئيس بمدينة الرياض مذكرة تفاهم مع "معهد إدارة المشاريع" فرع المملكة العربية

ووقّع المذكرة من طرف الهيئة العامة للزكاة والدخل وكيل المحافظ للإستراتيجية والتطوير مهند باسودان، ومن طرف معهد إدارة المشاريع الرئيس التنفيذي للمعهد المهندس بدر بورشيد.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى النهوض بكفاءة وقدرات منسوبي الهيئة العاملين في إدارة مشاريعها المتعددة، وتبادل المعرفة والخبرات المتعلقة بإدارة المشاريع وممارساتها بين العاملين فيها

على مستوى المملكة، إضافةً إلى ربط مديري المشاريع في الهيئة بقنوات التطوير المهني على المستوى المحلي والدولي.

وتقضي المذكرة بتوفير سلسلة من برامج التطوير المهني لمنسوبي الهيئة العامة للزكاة والدخل، وتبادل المعلومات والتقارير والدراسات ذات العلاقة بين الطرفين، ودعم جهود خلق بيئة احترافية

لممارسة مهنة إدارة المشاريع تصب في جهود توطين هذه المهنة، وكذلك إتاحة مرافق الهيئة العامة للزكاة والدخل لإجراء اختبارات المعهد وبرامجه التدريبية بالتنسيق مع الهيئة.

// انتهى //

15:41ت م

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الرياض 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واسوقّعت الهيئة العامة للزكاة والدخل اليوم في مقرها الرئيس بمدينة الرياض مذكرة تفاهم مع "معهد إدارة المشاريع" فرع المملكة العربية السعودية ، وهو المعهد الدولي الرائد في تطوير مهنة إدارة المشاريع والرقي بممارساتها حول العالم، وذلك بهدف التعاون بين الهيئة والمعهد في المجالات ذات الاهتمام المشترك.ووقّع المذكرة من طرف الهيئة العامة للزكاة والدخل وكيل المحافظ للإستراتيجية والتطوير مهند باسودان، ومن طرف معهد إدارة المشاريع الرئيس التنفيذي للمعهد المهندس بدر بورشيد.وتهدف مذكرة التفاهم إلى النهوض بكفاءة وقدرات منسوبي الهيئة العاملين في إدارة مشاريعها المتعددة، وتبادل المعرفة والخبرات المتعلقة بإدارة المشاريع وممارساتها بين العاملين فيهاعلى مستوى المملكة، إضافةً إلى ربط مديري المشاريع في الهيئة بقنوات التطوير المهني على المستوى المحلي والدولي.وتقضي المذكرة بتوفير سلسلة من برامج التطوير المهني لمنسوبي الهيئة العامة للزكاة والدخل، وتبادل المعلومات والتقارير والدراسات ذات العلاقة بين الطرفين، ودعم جهود خلق بيئة احترافيةلممارسة مهنة إدارة المشاريع تصب في جهود توطين هذه المهنة، وكذلك إتاحة مرافق الهيئة العامة للزكاة والدخل لإجراء اختبارات المعهد وبرامجه التدريبية بالتنسيق مع الهيئة.// انتهى //15:41ت م0165

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الزكاة والدخل" توقع مذكرة تفاهم مع معهد إدارة المشاريع لتطوير ممارسات إدارة المشاريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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