السعودية اليوم / تسجيل 2475 إصابة جديدة في باكستان بفيروس كورونا



إسلام آباد 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واس

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2475 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم عن تسجيل 4960 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 435073 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف بتسجيل 58 وفاة ليرتفع إجمالي الوَفَيَات إلى 10105 وَفَيَات.

// انتهى //

15:34ت م

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إسلام آباد 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2475 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 479715 حالة، منها 34537 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم عن تسجيل 4960 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 435073 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف بتسجيل 58 وفاة ليرتفع إجمالي الوَفَيَات إلى 10105 وَفَيَات.// انتهى //15:34ت م0163

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