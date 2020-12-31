السعودية | وزارة الداخلية تعلن فتح باب القبول والتسجيل على رتبة (جندي – جندي أول – عريف ) رجال

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للعمل بديوان وزارة الداخلية برتبة (عريف – وجندي أول – وجندي) للرجال .

وأوضحت الإدارة أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر – وتوظيف) خلال المدة من يوم السبت الموافق 18 / 5 / 1442هـ وحتى يوم الخميس الموافق 23 / 5 / 1442هـ على الرابط التالي : https://jobs.sa .