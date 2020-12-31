السعودية | وزارة الداخلية تعلن فتح باب القبول والتسجيل على رتبة (جندي – جندي أول – عريف ) رجال

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تعلن فتح باب القبول والتسجيل على رتبة (جندي – جندي أول – عريف ) رجال والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقة واحدة - 5:43 مساءً, 31 ديسمبر 2020 م
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للعمل بديوان وزارة الداخلية برتبة (عريف – وجندي أول – وجندي) للرجال .
وأوضحت الإدارة أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر – وتوظيف) خلال المدة من يوم السبت الموافق 18 / 5 / 1442هـ وحتى يوم الخميس الموافق 23 / 5 / 1442هـ على الرابط التالي : https://jobs.sa .