شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف عسكرية بوزارة الداخلية على رتبة "جندي وعريف" رجال والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للعمل بديوان وزارة الداخلية برتبة (عريف - وجندي أول – وجندي) للرجال . وأوضحت الإدارة أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر - وتوظيف) خلال المدة من يوم السبت الموافق 18 / 5 / 1442هـ وحتى يوم الخميس الموافق 23 / 5 / 1442هـ على الرابط التالي : https://jobs.sa .

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