شكرا لقرائتكم خبر عن وزنها 2 طن.. إتلاف صفقة بصل بالسوق المركزي بالدمام والان نبدء بالتفاصيل
وأكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان أنه تم اتلاف كامل الكمية وتطبيق لائحة الغرامات بحق المخالف، مشيرا الى أن هذه الجولات تهدف الى التأكد من سلامة المعروضات من الفواكه والخضار بأسواق الخضار المركزي بالدمام.
وقال أن ضبط هذه الكميات يأتي استمراراً للجولات الرقابية المكثفة والجهود التي تبذلها أمانة المنطقة الشرقية في إحكام الرقابة على كافة الأسواق الغذائية والمستودعات ومنافذ بيع المواد الغذائية ومراكز التسوق، وذلك للتأكد من سلامة الأغذية وتطبيق الاشتراطات البلدية، والوقوف على التزامها بالتنظيمات الاحترازية لضمان توفير بيئة آمنة صحية للمتسوقين.
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