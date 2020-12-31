6 علامات تدل على اتباع نظام غذائي جيد

2020-12-31

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

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يتبع الكثيرون حول العالم أنظمة غذائية مختلفة ومتنوعة وقد يحتار البعض فيما إذا كان يسير على الطريق الصحيح أم لا، وفي حين أن الوزن وكتلة الجسم قد يتم اعتبارهما أنهما مؤشر جيد لاتباع نظام غذائي جيد لكن هناك الكثير من المؤشرات الأخرى الأكثر أهمية، لاسيما حين يواجه الشخص فترة ثبات أثناء اتباع حمية غذائية.

وفي المرة القادمة التي تسأل فيها نفسك عما إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا جيدًا أم لا، فابحث عن هذه المؤشرات للحصول على الإجابة، بحسب موقع leaf.nutrisystem.

6 علامات مهمة

1- نضارة البشرة مع التقدم في العمر

الشيخوخة أمر لا مفر منه، ولا يمكنك إيقاف تأثيرها على بشرتك، لكن تشير مجموعة متزايدة من الأبحاث إلى أن عادات الأكل الصحية والنظام الغذائي الجيد قد تساعد في تعزيز صحة الجلد وتأخير ظهور علامات الشيخوخة، لا سيما النظام الغذائي الغني بمضادات الأكسدة والدهون الصحية وانخفاض السكريات والكربوهيدرات المكررة والدهون السيئة وهو ما قد يساعد الجلد على الاحتفاظ ببعض من وهج الشباب.

2- الطاقة العالية

تأتي الطاقة المرتفعة من توازن الأطعمة في وجباتك؛ لأن الأطعمة الصحية توفر لجسمك العناصر الغذائية التي يحتاجها للحصول على طاقة مستدامة، ومن أبرز هذه الأنواع: البروتينات الخالية من الدهون والفواكه والخضراوات الغنية بالألياف ومنتجات الألبان الخالية من الدهون أو قليلة الدسم وكمية صغيرة من الدهون الصحية.

ويساعد تناول الطعام كل ثلاث إلى أربع ساعات أيضًا في الحفاظ على الطاقة وتوازن السكر في الدم.

3- صحة الأمعاء

فضلات الجسم تعد دليلًا جيدًا على صحة الأمعاء وبالتالي صحة الجسم، ومن أبرز الأطعمة التي تقيك من الإمساك الألياف والفواكه والخضراوات.

4- مناعة قوية

النظام الغذائي الجيد هو المفتاح للحفاظ على جهاز مناعة مسلح وجاهز لمحاربة نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية والالتهابات، إذا كنت تعاني من هذه الأمراض مرارًا وتكرارًا، فتأكد من حصولك على ما يكفي من البروتين، وهو جزء من نظام الدفاع في الجسم، كما تعد المأكولات البحرية والدواجن واللحوم الخالية من الدهون والفاصوليا والبذور كلها مصادر جيدة لتعزيز المناعة.

هناك أيضًا الأطعمة الغنية بفيتامين A و C و E والزنك لرفع نظام المناعة لديك إلى مستوى آخر، وتأتي هذه الفيتامينات في شكل الخضار الورقية والحمضيات والحبوب الكاملة.

5- أسنان ولثة صحية

يحدث تسوس الأسنان عندما تتفاعل طبقة البلاك مع البكتيريا التي تتشكل باستمرار على أسنانك مع السكر في الفم، وتنتج الأحماض التي تهاجم مينا الأسنان، ولذلك فإن شرب الكثير من المشروبات الغازية المليئة بالسكر أو مشروبات الفاكهة المحلاة والإفراط في تناول الحلوى والكعك والبسكويت يعرضك لخطر تسوس الأسنان.

وإذا كان نظامك الغذائي يفتقر إلى بعض العناصر الغذائية، فقد يكون من الصعب على الأنسجة الموجودة في فمك مقاومة العدوى، مما يساهم في الإصابة بأمراض اللثة، وفقًا لجمعية طب الأسنان الأمريكية.

ولتتمتع بصحة أسنان جيدة، تناول وجبات صحية متوازنة، وقلل من تناول الوجبات الخفيفة، واشرب الكثير من الماء واستخدم فرشاة الأسنان كل يوم.

6- شعر قوي ولامع

تحتاج الخصلات الموجودة على رأسك إلى نفس النظام الغذائي الشامل الذي يتطلبه باقي جسمك من أجل صحة جيدة، والبروتين على وجه الخصوص مهم لنمو الشعر، ويمكن أن يتسبب النقص الحاد في هذه المغذيات في تقصفه أو تساقطه، وفقًا للخبراء في عيادة كليفلاند.

وترتبط الأحماض الدهنية الأساسية وفيتامين ج والزنك والحديد أيضًا بشعر صحي، لذا فإن البيض والسلمون والفواكه والخضراوات والمكسرات والبذور هي طرق مؤكدة للحصول على شعر صحي ورائع.



